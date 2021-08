Scuola, vaccino completo per il 72 per cento del personale spezzino

La Spezia - In Liguria l’82 per cento del personale scolastico è stato vaccinato contro il covid con almeno la prima dose di vaccino, il 78 per cento è già immunizzato con la doppia dose. È quanto emerge - lo comunica la Regione - dal monitoraggio su questa categoria calcolato su una platea di 35.310 soggetti (sulla base dei dati del Sistema Tessera Sanitaria, compresi poco più di 2mila non residenti) che nelle prossime ore Alisa invierà alla struttura commissariale del generale Figliuolo e al ministero. “Sono soddisfatto – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – si tratta di dati positivi che testimoniano come la campagna vaccinale della Liguria abbia saputo rispondere in modo efficiente anche a questa categoria. Ci aspettiamo nelle prossime settimane un ulteriore aumento delle vaccinazioni tra il personale scolastico per ottenere il green pass, reso obbligatorio a livello nazionale: chi non si è ancora vaccinato potrà farlo senza alcuna difficoltà, presentandosi direttamente ad una delle prossime open night organizzate da stasera su tutto il territorio oppure prenotando la vaccinazione attraverso i canali disponibili, con la garanzia di un appuntamento entro pochi giorni. Inoltre, proprio per consentire anche agli ultimi ritardatari di vaccinarsi prima dell’avvio dell’anno scolastico, da lunedì 23 agosto anche il personale scolastico, come i giovanissimi, potrà accedere direttamente alla vaccinazione anti covid, senza prenotazione”.



In particolare, nell’area metropolitana genovese risulta immunizzato con il ciclo completo di vaccinazione il 75% degli operatori, mentre l’83,1% ha effettuato almeno una dose di vaccino.

Nell’Imperiese, il 69% ha la copertura con il ciclo completo, il 79,2% con almeno una dose di vaccino. Nello Spezzino il 72% ha effettuato il ciclo completo, l’82,4% è coperto con almeno una dose. Nel Savonese il 67% ha la copertura completa con doppia dose mentre il 79,8% ha effettuato almeno una dose.