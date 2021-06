Ripartono i mercatini degli hobbisti e creatori di opere dell’ingegno e artistiche

La Spezia - Ripartono i mercatini degli hobbisti e creatori opere dell’ingegno e artistiche. La Giunta Peracchini ha deliberato nei giorni scorsi, su proposta dell’assessore al Commercio Lorenzo Brogi, la ripresa dell’attività mercatale di queste due particolari categorie già da domani 19 giugno.



“I mercatini degli hobbisti e dell’ingegno hanno sempre riscosso un grande successo ed è giusto che tutto riparta adesso che è possibile farlo – dichiara il sindaco Peracchini – da parte dell’amministrazione c’è sempre stato massimo sostegno a tutti gli operatori dando sempre maggiore spazio a questo tipo di attività. Questo impegno si somma a tutte le iniziative principali promosse dall’assessorato dal Commercio, quali l’intesa per la salvaguardia dei prodotti tipici, l’implementazione in Piazza Brin del mercato agricolo e in piazza Cavour delle onlus, e l’istituzione della Denominazione Comunale, il marchio a tutela per i prodotti locali”.



“Domani ripartono i mercatini dell’ingegno e degli hobbisti nella nostra città - ha dichiarato l’assessore al Commercio, Lorenzo Brogi -. Un segnale importante verso la normalità anche grazie anche all’impegno degli operatori che si sono trovati pronti non appena è stato possibile. Un segnale forte chiaro di ripresa non solo economica. I mercatini infatti hanno sempre avuto un ampio gradimento da parte dei cittadini e una grande partecipazione degli operatori. Due iniziative che portano vitalità e colore contribuendo a rendere La Spezia bella e viva contribuendo a creare un bell’ambiente sia per gli spezzini sia per i turisti”.





Di seguito i calendari:





Mercatino degli hobbisti



19 giugno – Via Vittorio Veneto di fronte Centro Kennedy;



26 giugno – Viale Diaz;



3 luglio – Viale Diaz;



17 luglio – Viale Diaz;



31 luglio – Viale Diaz;



14 e 15 agosto – Viale Diaz;



11 settembre – Piazza Garibaldi;



18 settembre – Via Vittorio Veneto di fronte Centro Kennedy;



25 settembre – Via Vittorio Veneto di fronte Piazza Europa;





Mercatino dei creatori opere dell’ingegno e artistiche



19 giugno – Viale Diaz;



23/24 giugno – Via Sarzana in concomitanza con fiera San Giovanni;



26 giugno – Piazza Garibaldi;



10 luglio – Viale Diaz;



24 luglio – Viale Diaz;



7 agosto – Viale Diaz;



21 agosto – Viale Diaz;



28 agosto – Viale Diaz;



11 settembre – Via Vittorio Veneto – Cattedrale;



25 settembre – Piazza Garibaldi