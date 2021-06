Ricoverati sempre in calo, una vittima al San Bartolomeo

La Spezia - Sono 45 i nuovi positivi al Covid oggi in Liguria a fronte di 3.136 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 2.182 tamponi antigienici rapidi. Questo il dettaglio della residenza delle persone testate: Imperia 2, Savona 11, Genova 25, Spezia 7.

Nel bollettino odierno viene invece aggiornato il conto delle vittime da inizio pandemia nella nostra provincia che passa da 464 a 467 (4.325 in Liguria) dopo il decesso di uomo di 74 anni avvenuto ieri al San Bartolomeo di Sarzana. Continua a scendere il numero dei ricoverati – oggi otto meno di ieri – che sono attualmente 136 in Liguria con 29 terapie intensive e 17 in Asl5 (due meno di ieri) dove le persone in terapia intensiva sono invece quattro. Sono invece 80 le persone guarite che portano il totale ligure a 96.304 da inizio pandemia mentre i casi attivi sono 2.196, dei quali 325 nello Spezzino dove ci sono 242 soggetti in sorveglianza attiva su 1.274 in Liguria.

Dopo i recenti arrivi la percentuale di somministrazione sulle dosi consegnate è al 91%, mentre i liguri che hanno ricevuto anche la seconda dose sono ad oggi 335.700 dei quali 43.017 spezzini.