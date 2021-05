Quasi 41mila con doppia dose in Asl5, stasera sul portale nuovo Open Day vaccinale

La Spezia - Superata nelle ultime 24 ore in Asl5 la soglia dei 40mila vaccinati con prima e seconda dose; sono, precisamente, 40.907, a fronte di circa 220mila residenti nello Spezzino. Mentre a livello regionale i 'richiamati' sono quasi 327mila e le somministrazioni complessive oltre 950mila (di cui quasi 123mila in Asl5, comprensive delle 40.907 seconde dosi), il 96 per cento di quelle consegnate alla regione dalla struttura commissariale nazionale. E nelle ultime 24 ore a livello regionale le inoculazioni sono state oltre 10.700, di cui 1.777 in Asl5.

Intanto da oggi i liguri nella fascia di età 40-44 anni possono prenotare il vaccino non solo sul portale dedicato ma anche attraverso il numero verde (800 938818), le farmacie abilitate al servizio Cup e gli sportelli Cup di Asl e ospedali. E sempre oggi, dalle 23.00, partirà il secondo OpenDay per tutti gli over18 che vogliano prenotare un vaccino AstraZeneca o Johnson attraverso il portale della Regione dedicato alla prenotazione del vaccino https://prenotovaccino.regione.liguria.it/