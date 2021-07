Open night: due appuntamenti alla ex Fitram e a Sarzana

La Spezia - “Grazie al grande lavoro dei nostri tecnici, che in poche ore sono riusciti a sistemare una nuova interruzione del flusso dati oltre alla rottura di una conduttura idrica, e grazie al personale sanitario che è riuscito a recuperare i ritardi accumulati in mattinata, questa sera l’Open Night alla Foce si svolgerà regolarmente dalle ore 19 alle ore 22. Dopo il successo di ieri ci aspettiamo un’altra importante risposta dei genovesi che hanno deciso di aderire alla campagna di vaccinazione, permettendoci di fare un altro passo avanti nella sconfitta del virus. Anche oggi, grazie alle vaccinazioni e nonostante un numero più alto di contagi (139 nelle ultime 24 ore), gli ospedalizzati sono diminuiti di 3 unità”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito alle Open Night in cui è possibile vaccinarsi senza prenotazione per la prima e seconda dose.



Intanto domani si proseguirà con un’altra serata ad accesso libero in tutte le Asl liguri. In Asl1 l’Open Night di venerdì è stata anticipata al Palasalute di Imperia dalle ore 20 alle ore 23.



Le altre Open Night della settimana sono:

ASL 1



Mercoledì Palafiori Sanremo (dalle 19 alle 22)

Giovedì Palasalute Imperia (dalle ore 20 alle ore 23)



ASL 2 (mercoledì e giovedì dalle ore 20 alle ore 23)

Terminal Crociere Savona



ASL 3 (mercoledì, venerdì)

Hub Fiera del Mare Genova (questa sera e venerdì dalle ore 19 alle ore 22)

Hub San Benigno (dalle ore 20 alle ore 24)



ASL 4 mercoledì, venerdì dalle ore 19 alle ore 22

Auditorium San Francesco Chiavari



ASL 5 mercoledì, venerdì dalle ore 19 alle ore 22

Mercoledì Fitram La Spezia

Venerdì San Bartolomeo Sarzana