Oggi è la festa della Madonna dell’Olmo

La Spezia - Ricorre oggi, domenica 9 maggio, la festa annuale della Madonna dell’Olmo, patrona di Fabiano Alto. La festa, come ogni anno, viene celebrata nella seconda domenica di maggio nel santuario omonimo, sul Monte Santa Croce. Le Messe al santuario sono alle 6, 7.30, 9, 10, 11. La Messa delle 11, celebrata dal vescovo Luigi Ernesto Palletti, viene trasmessa in diretta da Tele Liguria Sud. Nel pomeriggio le Messe saranno alle 17 ed alle 18. Anche questa volta, come lo scorso anno, sul piazzale della chiesa non ci saranno i banchi gastronomici e la fiera, per evitare assembramenti. Per lo stesso motivo non è stata effettuata la processione dalla chiesa parrocchiale di Fabiano Alto al santuario, che di solito si svolgeva la vigilia della festa.