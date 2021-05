Novecento chiamate al “maggiordomo di quartiere”

La Spezia - Sono oltre 500 le persone, in prevalenza anziane, che negli ultimi sei mesi si sono rivolte agli sportelli ‘Maggiordomo di Quartiere’ alla Spezia, a Sarzana e in Val di Vara. Acquisto di farmaci, consegna della spesa, ma anche assistenza agli animali domestici o piccoli lavori di manutenzione: sono stati quasi 900 gli interventi effettuati nell’ambito del progetto lanciato da Regione Liguria. Mondo Nuovo Caritas, alla Spezia, ne è capofila, in sinergia con altre realtà come Acli, Isforcoop, Ente Forma, Il Cedro, CoopSelios, Maris, Lindbergh Gulliver.

Un primo bilancio è stato effettuato giovedì a Fossitermi, presenti il sindaco della Spezia Pier Luigi Peracchini e il direttore di Caritas don Luca Palei. ‘’Accogliere, promuovere, proteggere, integrare - ha detto don Palei -: le parole del Papa esprimono bene l’impegno dei ‘maggiordomi’. Il loro lavoro è stato prezioso per tante persone sole”. Ora si va avanti: saranno allestiti gazebo informativi all’interno di mercatini ed eventi cittadini.