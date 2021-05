Nostra Signora della Salute fra i santuari mariani collegati con il Papa

La Spezia - Ci sarà anche Nostra signora della Salute alla Spezia tra i dieci santuari mariani di tutto il mondo collegati al rosario che il Papa reciterà lunedì 31 maggio.

La preghiera a Maria per sciogliere i nodi che legano l'umanità: Solitudine, disoccupazione, violenza domestica e sociale ma anche un progresso umano accessibile a tutti e la ripresa di un forte slancio nella pastorale.

Sono le diverse situazioni affidate a Maria nella preghiera del Rosario con cui il Papa chiuderà il mese mariano.

Il Rosario sarà recitato nei giardini vaticani e sarà trasmesso indiretta da TV2000 e da Tele Liguria Sud (che curerà il collegamento via satellite dalla Spezia) lunedì 31 maggio dalle ore 17.45.

Questi i santuari collegati: Notre Dame de Boulogne a Nanterre in Francia; Madonna di Schoenstatt a Vallendar in Germania; Nostra Signora dei Dolori a Kibeho in Ruanda; Santuario Nazionale Maipú a Santiago in Cile; Nuestra Senora de Os Gozos a Ourense in Spagna; The Shrine of Our Lady of Lourdes at Carfin in Scozia; Basílica Santuario Virgen de los Milagros de Caacupé in Paraguay; Parrocchia Santuario Nostra Signora della Salute a La Spezia.