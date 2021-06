Nessun nuovo caso in Liguria, 450mila persone hanno completato il vaccino

La Spezia - Nessun nuovo positivo al Covid 19 oggi in Liguria dopo che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.601 tamponi di cui 1.034 molecolari e 567 test antigenici rapidi.

Buone notizie anche sul fronte ospedaliero dove non registrano nuovi ospedalizzati. I ricoverati in Liguria restano quindi 23, di cui 7 in terapia intensiva, e di questi 3 al San Bartolomeo dove il reparto dei più gravi è vuoto da tempo. I guariti oggi sono 2 e portano il totale da inizio pandemia a 97.457 mentre i casi totali sono 1599 dei quali 221 nella nostra provincia dove i soggetti in sorveglianza attiva sono 77.

Per quanto riguarda la percentuale fra vaccini consegnati e somministrati oggi è al 91% mentre i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale sono 450.540, dei quali 57.738 spezzini.