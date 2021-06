Meno di trenta ricoverati in Liguria, vaccinati 54mila spezzini

La Spezia - Sono dieci i nuovi positivi al Covid 19 in Liguria riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte di 2.918 tamponi molecolari e 5.875 test antigenici. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 0, Savona 4, Genova 4, La Spezia 2.

Nel bollettino odierno non si registrano vittime e resta quindi invariati i dati da inizio pandemia: 4349 in Liguria e 470 nello Spezzino. Buone notizie anche per quanto riguarda il dato degli ospedalizzati che calano ancora (-4 rispetto a ieri) e si attestano a 28 in Liguria – con otto terapie intensive – e 5 in Asl5. Sono invece 17 i guariti che portano il totale a 97.400 mentre i casi attivi sono 1633 in Liguria e 227 nella nostra provincia dove restano in sorveglianza attiva 73 soggetti.



Per quanto riguarda la percentuale fra vaccini consegnati e somministrati oggi si attesta al 90%. Il numero dei liguri che hanno completato il ciclo vaccinale sale così a 436.041, dei quali 54.660 spezzini.