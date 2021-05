La Polizia locale recluta nuovi nonni civici per la sicurezza dei più piccoli

La Spezia - Si è tenuto questa mattinata un incontro tra il comandante della Polizia locale spezzina e i rappresentanti delle associazioni di volontariato Ada, Anteas e Auser per la revisione e il potenziamento del servizio svolto dagli ausiliari civici.



Nel corso del colloquio, alla luce delle modifiche legislative intervenute rispetto agli enti del Terzo settore, è stata condivisa l’opportunità di provvedere ad una nuova disciplina del servizio in ausilio agli agenti a tutela dei bambini nella fase della loro entrata ed uscita dalle scuole, in modo da incrementare la percezione di vicinanza alla popolazione giovanile sul territorio e monitorare i comportamenti in sinergia con gli istituti scolastici interessati, al fine di conformarli a regole di civile convivenza e rispetto dell’ambiente urbano.



“Coinvolgere le associazioni di volontariato è fondamentale – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – i nonni civici sono parte integrante della nostra comunità, in particolare nelle zone vicine alle scuole. Attualmente sono undici, ma abbiamo la speranza che altri si vogliano unire alla grande famiglia della Polizia municipale come aiuto.”



“Le nonne e i nonni civici sono un importante punto di riferimento, una risorsa di grande valore, un patrimonio di esperienza e saggezza - ha affermato il comandante, Francesco Bertoneri – sono un concreto ed indispensabile aiuto che consente alle pattuglie della Polizia locale di dedicarsi ad altre e più complesse attività nel delicato orario dell’ingresso delle scolaresche”.

I nonni civici, attualmente in servizio, sono 11 e hanno sorvegliato l'entrata e uscita degli alunni delle scuole elementari nei seguenti plessi scolastici: Via Sardegna, Piazza Verdi, Valdellora, Stradone D'Oria, Via G. Della Torre Pegazzano, Fabiano, Via Pianagrande (Rebocco), Via Dei Pini (Melara), Via Napoli.



La Polizia locale è al lavoro per “reclutare” altri cittadini che rispondano al profilo previsto dalla legislazione regionale in materia – assenza di condanne penali e il possesso dei requisiti di onorabilità e di capacità fisica all’impiego - pensionati o liberi da impegni di lavoro, con la voglia di mettersi a disposizione del loro quartiere.



Eventuali adesioni o richieste di informazioni possono essere rivolte alle singole Associazioni secondo i recapiti indicati:

- ADA presso la sede di via Persio 35 o telefonando al numero 0187/777544;

- ANTEAS presso la sede di via P.E. Taviani 52 o al numero telefonico 0187/8507205;

- AUSER presso la sede di via Parma 24 o contattando il 0187/513108.