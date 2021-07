Il Comune della Spezia promuove una raccolta fondi per Santu Lussurgiu

La Spezia - “Il Comune della Spezia ha promosso una raccolta fondi per il Comune di Santu Lussurgiu fortemente colpito dal devastante incendio di questi giorni”. Lo annuncia l’assessore alla protezione Civile del Comune della Spezia Luca Piaggi. “Siamo solidali con la Sardegna e il popolo sardo, in un momento così critico. É un dovere civico sostenere chi si trova in difficoltà ed ogni forma di aiuto è sicuramente ben accetto.”



"Siamo vicini al popolo sardo non con le parole, ma con i fatti - dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - per dare loro un aiuto concreto, abbiamo attivato una raccolta fondi a favore del Comune di Santu Lussurgiu, fortemente colpito dagli incendi dei giorni scorsi. Sono certo che la cittadinanza spezzina, che ha ben radicata una comunità sarda, risponderà con grande generosità com'è nel suo DNA".



E’ possibile effettuare una donazione mediante versamento su c/c intestato a Comune di Santu Lussurgiu, IBAN IT79N0101585610000000022009 specificando la seguente causale “Donazione per emergenza incendi”.



Le risorse saranno utilizzate per le opere più urgenti di ripristino della funzionalità di alcuni servizi pubblici e per le necessità più immediate di ricostruzione (viabilità etc.).



Link: https://www.comunesantulussurgiu.it/archivio/news/Santu-Lussurgiu-per-la-Ricostruzione_533.asp