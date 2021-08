Il 50 per cento degli studenti si è vaccinato, bisogna fare di più

La Spezia - Il rientro in classe è previsto per il 16 settembre in Liguria mentre a partire dal 23 agosto ripartono le attività all'interno degli istituti. Si avvia dunque la classica fase, sempre molto intensa, del ritorno a scuola sempre alle prese con la riorganizzazioni, nello Spezzino anche con trasferimenti di sezioni, e la pandemia ma con un'arma in più contro i contagi: i vaccini.

Se al momento non è possibile avere ancora un dato preciso sulle vaccinazioni legate al personale scolastico, ci sono i ragazzi dai 12 anni in su che hanno già contribuito alla copertura vaccinale sotto la supervisione dei genitori e delle autorità. A fare il punto sulla copertura vaccinale per il mondo della scuola è il direttore generale di Asl 5 Paolo Cavagnaro che ai taccuini di Città della Spezia spiega: "Per il personale scolastico ci aspettiamo un grande movimento a ridosso del 23 agosto, quando dovranno rientrare a lavorare e non hanno ancora ricevuto la prima dose. Gli insegnanti avevano già risposto bene quando mettemmo a disposizione i primi posti".

"Riguardo alla fascia di età tra i 12 e i 17 anni, quindi in età scolare, siamo al 50 per cento - prosegue il direttore - ma dovrebbe essere più alta. Sicuramente chi dovrà rientrare prima a scuola aderirà quanto prima alla campagna vaccinale. I posti ci sono. Se poi la Regione deciderà per delle ulteriori sessioni aderiremo. La prenotazione è sempre la via maestra".



Se questo è un primo aggiornamento dal punto di vista sanitario, ne arrivano diversi in materia di riorganizzazioni strutturali delle scuole. Proprio oggi la Provincia della Spezia ha diffuso l'assegnazione degli spazi per gli istituti secondari di secondo grado del territorio. Per il Capellini Sauro, il Cardarelli, il Casini, l'Arzela Parentucelli sono confermati tutti gli spazi già in uso, per l'Einaudi Chiodo, il liceo Mazzini e il Pacinotti sono in vista alcune novità.

L'Einaudi Chiodo avrà a disposizione: l'intero plesso di Via XX Settembre, tutte le stanze del secondo piano di Via La Marmora 32 con accesso esclusivo dalla scala di emergenza in ferro interna all’edificio.

Via La Marmora 32 ospiterà anche una parte del Liceo Mazzini che, oltre a tutta la sua sede storica, usufruirà del piano terra e di tutte le stanze del primo piano con accesso all'ingresso principale e utilizzo della scala interna. Per il liceo non sarà l'unica parte "condivisa" infatti utilizzerà la palestra di Via Castelfidardo del Pacinotti. Lo scientifico avrà anche a disposizione l'intero plesso di Via XV Giugno incluse aule edificio ex GIL e la sede di Levanto.

“Sulle scuole spezzine l’attenzione e l’impegno della Provincia restano ai massimi livelli. Abbiamo garantito la messa a norma delle infrastrutture per l’emergenza Covid, lo scorso anno, e lo abbiamo fatto in tempi rapidissimi, anche a fronte di importanti opere e modifiche realizzate negli edifici. Il tutto per dare la possibilità agli istituti di essere pronti alle riaperture nei tempi concordati- spiega il Presidente della Provincia Pierluigi Peracchini - Lo stesso impegno lo abbiamo nelle programmazioni delle grandi opere per la messa a norma delle scuole per gli standard antisismici. Parliamo di lavori strutturali di grande impatto che hanno dato anche la possibilità di migliorare le sedi, con ammodernamenti e installazione di nuove utenze. Questo è una programmazione di opere pubbliche dedicate alle scuole unica. In questi mesi gran parte dei lavori a cantiere è stata conclusa, ulteriori progetti sono in corso di sviluppo, abbiamo poi nuove attività di adeguamento alle norme antisismiche che partiranno quanto prima ed ulteriori programmi sono in corso di finanziamento".

"Saranno scuole più sicure e rinnovate, in tutta la provincia, e questo avviene grazie al gioco di squadra che è stato portato avanti sino ad oggi dalla Provincia e dalle istituzioni scolastiche stesse. Non possiamo però pensare a quello che avviene come ad un elenco di singoli interventi, ma come un grande piano per riqualificare e rendere sicuro il patrimonio infrastrutturale in cui si trovano le scuole spezzine - conclude -. Oggi abbiamo già garantito che molti istituti abbiano in uso, anche con spazi rinnovati, le sedi tradizionali ed in altri casi abbiamo trovato soluzione che consentiranno di poter svolgere l’attività didattica in modo regolare. Serve avere una visione d’insieme e sinergica, tra istituzioni, con spirito solidaristico e con l’obiettivo comune di arrivare alla completa riqualificazione di tutti gli edificati, perché il programma che abbiamo in corso ha un’importanza strategica per il prossimo futuro delle nostre scuole e quindi per le opportunità date ai nostri giovani"