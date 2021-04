Idrovolanti sul Golfo, cent'anni dopo

La Spezia - “In un periodo di emergenza come quello del Covid, le idee e l'ingegno trovano sempre maggior identità, soprattutto per quanto riguarda il mondo del turismo. Alla Spezia è stato presentato un particolare progetto dove l'economia incontra le vacanze con relativo beneficio per tutto il nostro territorio: un servizio di trasporto aereo tramite idrovolante” informa l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino. Un'offerta studiata da attori privati e fortemente sostenuta dal nuovo assessore al turismo della Spezia, Maria Grazia Frijia, per proporre un'offerta variegata che vada dagli armatori, ai croceristi, ma anche ai manager e che allo stesso tempo riporterebbe sul golfo la sua strategica importanza.



Un simbolico ritorno al passato, seppur con ben altre finalità. Basti pensare che nel 1912 proprio alla Spezia fu costruita la prima nave volante militare e qualche anno dopo sorsero gli idroscali di Cadimare e Ruffini, sulle due sponde del Golfo. “Un'idea che ridurrebbe i tempi di percorrenza, dove in 15 minuti si potrebbero raggiungere Pisa o Genova e in 25 minuti Firenze, senza contare l'utilità dei collegamenti da e per gli aeroporti. Un nuovo servizio che incentiverebbe il turismo con uno sguardo eco-sostenibile sia per l'ambiente sia per l'impianto acustico. Il trasporto con idrovolanti, ad oggi ancora in fase di studio da parte del comune e delle istituzioni, potrebbe vedere l'avvio tra poco meno di un anno” conclude l'assessore Berrino.