Gli amori dell'edredone e i delfini a spasso vicino ai muscoli

La Spezia - Intensa attività nel Golfo della Spezia nei giorni scorsi per il personale del Centro del mare Arpal e l'ornitologo di Ispra Marco Zanatello. Obbiettivo il monitoraggio dell'Edredone (ne avevamo parlato QUI), un’anatra marina solitamente distribuita a latitudini circumpolari che in Italia è presente in modo stanziale solo nel Golfo di Trieste e, appunto, nel seno spezzino. La missione scientifica si è svolta sia sottocosta che nella zone della mitilicoltura, con l'intento principale di individuare nidiate. “Insieme a Marco Zanatello – spiega Valentina Giussana del Centro del mare Arpal - abbiamo incontrato diversi esemplari adulti di Edredone, sia maschi, sia femmine. Alcuni, dato interessante, stavano cambiando piumaggio. Purtroppo non abbiamo trovato piccoli, non è così semplice scovarli. Dobbiamo effettivamente capire se la popolazione presente in questo sito ha un buon successo riproduttivo. Questo monitoraggio proseguirà anche i prossimi anni”. L'attività spezzina ha consentito di imbattersi anche in altre specie interessanti per la 'Direttiva Quadro Strategia Marina', di cui Arpal è capofila per il Mediterraneo Occidentale dalla Liguria alla Campania, Sardegna inclusa. Si tratta in particolare dei marangoni dal ciuffo, sia adulti sia giovani (riconoscibili dal piumaggio più chiaro), sia, uscendo dal nido dell'avifauna e immergendosi nel regno dei cetacei, un piccolo gruppo di delfini, precisamente tursiopi, a spasso nei pressi delle zone dell'acquacoltura.