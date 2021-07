Gira voce che la Liguria ritorni gialla da lunedì: è una bufala da analfabetismo funzionale

La Spezia - Nel pomeriggio di ieri ha iniziato a circolare incontrollata una voce: la Liguria ritorna gialla da lunedì. Una notizia che è rimbalzata nei gruppi Whatsapp di mezza Spezia, con tanto di link a un articolo del nostro quotidiano. Peccato che fosse datato 26 febbraio 2021... (leggi qui).

Non è certo la prima volta che le catene dei social network portino a condividere in maniera acritica le informazioni: da anni, infatti, sembra essere partita la gara a dare per primi le notizie agli amici, ai parenti e ai colleghi. Non bastano le fake news create ad arte per interferire nei comportamenti sociali e negli appuntamenti elettorali, né quelle messe in rete per vendere questo o quel prodotto. Ci sono anche le bufale che vedono la luce in buona fede, come (speriamo) in questo caso, dovute a un errore di lettura o di interpretazione.

Ringraziamo i lettori per la fiducia, ma il consiglio è sempre lo stesso: verificate l'attendibilità dell'informazione, ma anche a quando risale.

Non vorremmo che da domani si iniziasse a dire in giro che su CDS è stato scritto che lunedì le scuole sono chiuse per allerta pioggia...