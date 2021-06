Giampedrone: "Nel 2019 differenziata cresciuta del 4 per cento. Ma c'è ancora tanto da fare"

La Spezia - Visita questa mattina dell'assessore all'Ambiente Giacomo Giampedrone allo stand dell'iniziativa di Regione Liguria "Acqua in cartone" alla Spezia, in piazza Europa. In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, Regione Liguria partecipa incentivando l'utilizzo di prodotti sostenibili ed ecologici, plastic free, distribuendo l'acqua in contenitori di cartone Gable Top Box, per promuovere un cambiamento culturale nelle abitudini di tutti i liguri. Sono presenti stand in tutte le principali piazze liguri: piazza Matteotti a Genova; piazza Roma a Imperia; piazza del Brandale a Savona, oltre a piazza Europa alla Spezia. I volontari resteranno nelle piazze sino alle 18.

"Regione Liguria crede e mette in atto quotidianamente politiche di supporto a iniziative volte alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente, un obiettivo che dovrà essere sempre più perseguito in futuro - afferma l'assessore Giampedrone - abbiamo fatto molto durante il precedente mandato, alzando il livello della raccolta differenziata: nel 2019 abbiamo raggiunto la quota del 53,43%, con una crescita di quasi il 4% rispetto al 49,67% dell’anno precedente, segnando quasi un + 15% rispetto al 38,63% del 2015, ma c'è ancora tanto da fare per rendere la Liguria sempre più bella e sostenibile. Perciò sono venuto con piacere oggi - prosegue - per promuovere l'iniziativa e aiutare i nostri volontari di Protezione Civile, che saranno in piazza tutto il giorno per consegnare i contenitori con l'acqua: è un piccolo, ma importante passo per un futuro più sostenibile e green".