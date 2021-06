Gestione impianti sportivi, bando rinviato. Sarà riformulato

La Spezia - La Provincia della Spezia comunica che, relativamente al bando per la gestione degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici di competenza dell’Ente, con affidamento dell’uso in orario non scolastico per il periodo 2021-2027, emesso lo scorso aprile, ha disposto il temporaneo ritiro dello stesso al fine di poterne garantire una riformulazione in linea con un’interpretazione più coerente ed aggiornata con le finalità enunciate dalle norme di riferimento. "Questa procedura è infatti attuata per poter garantire al meglio la necessità di promuovere attività sportive di interesse pubblico - spiega una nota di Via Vittorio Veneto -, in particolare per quanto ascrivibile alla diffusione della pratica sportiva quale strumento per il miglioramento e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali".



Si legge ancora nella nota: "Tenuto conto che le finalità relative alla modalità di promozione dello sport ispirano quindi anche le modalità di affidamento, con la volontà di poter garantire un migliore servizio alla comunità, alla luce di una interpretazione normativa in evoluzione, sussiste la necessità di procedere all’elaborazione di ulteriori valutazioni tecniche in merito alla definizione della stessa procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi di competenza, sia in attuazione del principio generale della promozione sportiva, sia in applicazione delle diverse e aggiornate discipline concomitanti in materia di gestione degli stessi impianti. È stato altresì disposto di conservare agli atti d’ufficio le offerte già pervenute all’ente, senza disporne l’apertura".