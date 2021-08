Farmacie, torna Pfizer con richiamo a 21 giorni

La Spezia - Arriva una nuova agenda vaccinale per le farmacie spezzine che aderiscono alla campagna: verrà somministrato Pfizer con richiamo a 21 giorni. Si rafforza così il rapporto tra la Regione, tramite Liguria digitale, e le farmacie che sin dall'inizio della pandemia hanno giocato un ruolo di collegamento fondamentale con la popolazione: partendo dall'assistenza al cittadino, in quanto primo presidio sanitario nei quartieri, fino ad arrivare ai tamponi e alle vaccinazioni.

Le farmacie liguri hanno lavorato molto nell'ultimo ambito superando, a livello regionale, quota 100mila vaccinazioni inoculate. La presidente dell'Unione ligure associazione titolari di farmacia Elisabetta Borachia illustra gli ultimi aggiornamenti: "Ogni farmacia manterrà l'agenda già esistente per le prenotazioni già effettuate e ne aprirà una nuova in cui è prevista la prima dose e il richiamo a 21 giorni".

La data da segnare è quella del 30 agosto perché da quel giorno sarà possibile aprire una nuova fase della campagna vaccinale in farmacia. La dottoressa Borachia aggiunge: "Può rappresentare una nuova e importante spinta per la copertura, anche per i più giovani che stanno per tornare a scuola. Noi possiamo vaccinare dai 12 anni in su. E' bene ricordare che questo servizio è disponibile per chiunque voglia vaccinarsi".



C. Alf.