Elezioni amministrative, le informazioni per gli elettori affetti da gravissime infermità

La Spezia - La Asl 5, in vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre che interesseranno i cittadini dei Comuni di Santo Stefano Magra, Ameglia, Riomaggiore, Borghetto Vara, Brugnato e Zignago e in riferimento alla Legge n. 46 del 7 maggio 2009, che modifica la legge n. 22/2006 in materia di disposizioni per elettori affetti da gravissime infermità, comunica che:



- il rilascio del certificato medico avviene previa richiesta telefonica o e-mail, da richiedere presso le sedi distrettuali di:

> La Spezia, via Fiume 137, tel 0187 534551, e-mail igiene@asl5.liguria.it

> Sarzana, via Paci 1 Casa della Salute tel 0187 604273



- il certificato, per coloro che non si possono recare nelle sedi indicate, viene rilasciato a domicilio da parte di medici funzionari autorizzati, previa visita volta ad accertare l’esistenza:

> di gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui gli elettori dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di cui all’art. 29 della Legge 104/92 (quali i servizi di trasporto pubblico per elettori handicappati e sezione elettorale priva di barriere architettoniche)

> e/o di condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione

> dell’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio di voto, nel caso non sia già attestato sul certificato elettorale.



Il rilascio dei certificati, gratuito, avviene dai 40 ai 20 giorni precedenti la consultazione elettorale; pertanto esso inizierà il 24 agosto e terminerà il 13 settembre 2021.

Successivamente e compatibilmente con le possibilità organizzative comunali si farà riferimento alle ordinarie aperture ambulatoriali; nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, sono previste aperture per il rilascio certificazioni per elettori non deambulanti o fisicamente impediti, la cui regolamentazione verrà comunicata successivamente.