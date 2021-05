DADPiù, migliaia di video didattici online grazie alla rete delle scuole spezzine

La Spezia - Ventisei istituti scolastici della provincia, ventisei dirigenti scolastici, centinaia di docenti coinvolti, di cui quaranta individuati come referenti del progetto, più di 1.200 video prodotti di cui più di 300 già catalogati e presenti sul sito dedicato. Questi sono i numeri della rete DADPiù (dare di più), presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa online in cui sono intervenuti il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, Roberto Peccenini, la vicepresidente della Fondazione Carispezia, inzia Sani, la dirigente dell’Istituto scolastico Isa 1 (capofila), Maria Torre, e il dirigente scolastico dell’Isa 13, Antonio Fini, in presenza dei rappresentanti della rete delle scuole coinvolte. Nella tempesta improvvisa scoppiata lo scorso anno a causa della pandemia e del lockdown la quasi totalità degli istituti scolastici della provincia, con determinazione e coraggio, hanno cercato nuove strade per raggiungere i propri studenti affinché non fossero privati del loro diritto costituzionale all’istruzione. Sono stati prodotti quindi moltissimi video didattici, per ogni ordine di scuola, dall’infanzia all’istruzione degli adulti, passando per la primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado, trasmessi dalla televisione locale Tele Liguria Sud e ripresi da altre emittenti locali.



Da quell’esperienza è nata la rete DADPiù che ha l’ambizione di unire le forze e le competenze per produrre video didattici di qualità. Il supporto del dirigente dell’ufficio scolastico provinciale dott. Roberto Peccenini, che ha

messo a disposizione della rete un gruppo di lavoro composto da quattro docenti, e il sostegno della Fondazione Carispezia hanno reso possibile questa avventura, unica sul territorio ligure e nazionale. Il sostegno della Fondazione, in particolare, ha permesso di realizzare la piattaforma online www.dadpiù.it, che raccoglie i video già prodotti e quelli che verranno realizzati in futuro dai docenti degli istituti della rete, e di attivare un corso di formazione

rivolto ai docentiper implementare la qualità dei video prodotti. Fare video didattici infatti non è una cosa semplice, oltre a competenze comunicative, didattiche e pedagogiche, occorrono anche quelle grafiche e tecnologiche. L’ambizione della rete DADPiù è quella di costituire una banca di video didattici di qualità elaborati dai docenti coinvolti e validati dai Dirigenti scolastici della rete e dal gruppo di supporto dell’ufficio scolastico provinciale, che divengano patrimonio a cui attingere da parte della scuola tutta. Gli istituti e i dirigenti scolastici che costituiscono la rete DADPiù sono:



Isa1 “don Lorenzo Milani” dott.ssa MARIA TORRE (capofila della rete)

Isa 2 dott.ssa SANDRA FABIANI

Isa 4 dott. MICHELE BUONGIOVANNI

Isa 5 dott.ssa GRAZIA GERANIO

Isa 7dott. TIZIANO LUCCHIN

Isa 8 dott.ssa LETIZIA VITIELLO

Isa 10 dott.ssa VANDA ZURRIDA

Isa 11 dott.ssa SANDRA FABIANI

Isa 12. dott.ssa SIMONETTA BETTINOTTI

Isa 13 dott. ANTONIO FINI

Isa 16 dott.ssa VALERIA BONATTI

Isa 18 dott.ssa STEFANIA CAMAIORA

Isa 19 dott.ssa CRISTINA ROSI

Isa 20 dott.ssa LUCIA CARIGLIA

Isa 21 dott.ssa FRANCESCA BALESTRI

Isa 22 dott. NICOLA IANNALFO

Isa 23dott.ssa SONIA QUINZI

Liceo Mazzini dott.ssa FRANCESCA DEL SANTO

Liceo Parentucelli-Arzela` dott. GENEROSO CARDINALE

Liceo Pacinotti dott.ssa EMMA LUCCHINI

Istituto di Istruzione Superiore Cardarelli dott.ssa SARA CECCHINI

Istituto d’Istruzione Superiore Capellini Sauro dott.ssa CHIARA MURGIA

Istituto d’istruzione Superiore Einaudi-Chiodo dott. PAOLO MANFREDINI

Istituto d’istruzione Superiore Fossati Da Passano dott. PAOLO MANFREDINI

Istituto Alberghiero G. Casini dott.ssa MARGHERITA GESU

Liceo Classico L.Costa dott. FRANCO ELISEI

CPIA(Centro per l’Istruzione per gli adulti) dott. ANDREA MINGHI