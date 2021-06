Da tutta la Liguria per un'esercitazione antincendio navale

La Spezia - Presso il comando provinciale dei Vigili del fuoco si è svolto la settimana scorsa un corso di antincendio navale per il personale della Liguria, proveniente dai comandi di Savona e Imperia. Dodici vigili del fuoco hanno partecipato, durante la settimana, a lezioni teoriche e pratiche incentrate sull'estinzione degli incendi in ambienti confinati, siano essi l'interno di una nave, edifici di civile abitazione, così come impianti industriali.

Innovative tecniche di spegnimento, dall'uso dell'acqua micronizzata all'abbassamento della temperatura dei fumi, vengono illustrate e messe in pratica all'interno del simulacro navale allocato presso la sede centrale. All'interno di esso è possibile simulare tutti i comportamenti e le reazioni del fuoco e dei fumi alle alte temperature, permettendo così al personale di imparare a conoscerli e affrontarli in sicurezza.



L'uso di termocamere di ultima generazione permette la restituzione di immagini, dall'interno dell'intervento, di altissima definizione. Alla fine del corso si sono tenute le sessioni di esami teorico-pratici che tutto il personale ha brillantemente superato.

Il comandante Leonardo Bruni, nel ringraziare lo staff didattico-logistico, ha elogiato il personale per l'impegno e la professionalità espressi durante il corso.

La formazione ricevuta, ha sottolineato Bruni, va ad accrescere il patrimonio professionale e l'esperienza del Corpo nazionale Vigili del Fuoco, con l'obiettivo primario di migliorare l'efficacia degli interventi ai quali i Vigili del Fuoco sono quotidianamente chiamati a rispondere.