Da Marola: "Con l'ammiraglio Lazio un muro di gomma, speriamo in un successore illuminato"

La Spezia - "Le parole dell’Ammiraglio Giorgio Lazio, comandante marittimo Nord della Marina militare, sulle pagine di CDS, e la successiva risposta del sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, sono state lette con attenzione dalla popolazione marolina che da sempre soffre per i sacrifici e le limitazioni che la base navale impone al borgo del ponente spezzino.

E la perplessità è d’obbligo davanti a un Comandante che non ha brillato per i rapporti col territorio, che non si è mai presentato a una delle numerose riunione delle Commissioni Ambiente, ha ignorato deliberatamente ogni richiesta di Tavolo di confronto sulle problematiche legate alle bonifiche, ha dimenticato che i fondi per avviarle sono stati stanziati da più di un anno, con grande strombazzamento di intenti ma mai viste cominciare dietro al muro.

A ben altra caratura ci aveva abituati la Difesa con Ammiragli precedenti, del calibro di Toscano, Nascetti, Camerini, che coscienti della necessità di rinnovamento degli Arsenali militari promuovevano un’idea di base navale in linea coi tempi e le nuove esigenze delle Forze Armate: “il Piano Brin resta indispensabile. Efficienta le nostre officine, riduce gli spazi necessari e rende disponibili le aree per l'eventuale utilizzo da ditte esterne. L'efficientamento e la riqualificazione delle aree di lavoro possono davvero portare alla liberazione delle aree da restituire al Comune e quindi alla città” diceva l’Ammiraglio Camerini in arrivo alla Spezia, nel dicembre 2015 che appare lontanissimo, poiché i rapporti tra la Marina e l’Amministrazione Comunale si sono ormai ridotti alla mera funzione istituzionale, ben lungi da quella primavera di opportunità che sembrò sbocciare allora. In quell’intervista continuava Camerini :“L'Ammiraglio Toscano mi ha trasmesso i consigli e devo dire che stiamo proseguendo nella scia di ciò che ha iniziato. Anche Marola ad esempio, sta per vedere in parte restituito qualcosa in termini di aree. Ho la sensazione che i cittadini della Spezia abbiano capito che c'è la volontà di restituire alcune aree da parte della Marina Militare alla città, ... c'è un processo dinamico in corso che porterà ad un rapporto migliore.”

Certo una restituzione ci fu, ed è l'area di 6000 metri quadri dentro l'Arsenale destinata ai cittadini di Marola ma mai realmente trasferita all'uso della cittadinanza, e i motivi di questa inattuazione, con vari rimpalli di responsabilità, restano non “un mistero”, ma uno scandalo verso un paese che da anni chiede, per progetti di uso sociale, edifici che giacciono in stato di completo abbandono dal 1985, ma le cui richieste cadono ogni volta nel vuoto più assoluto. Il muro arsenalizio, con l’Ammiraglio Lazio, si è trasformato in un muro di gomma.

E ha ben ragione il Sindaco Peracchini, che finalmente sentiamo rispondere per le rime al Comandante della base, quando si trincera dietro a supposti motivi di sicurezza, a ribadire che lui deve rispondere ai bisogni dei suoi cittadini e alle loro esigenze, chiedendosi “se i 95 ettari dell’arsenale militare e tutti gli altri a disposizione della Marina siano utilizzati al massimo delle loro potenzialità”.

Plaudiamo alla prospettiva di vedere riqualificato il borgo di Cadimare, perché unico borgo marinaro rimasto della città, ma chissà, anche Marola, con quell’area che ora è “terra di nessuno” potrebbe ritornare ad essere “borgo marinaro”, libero da oppressioni militari, pur con il rispetto della sicurezza richiesta dalla base navale. Abbiamo già presentato alla Amministrazione Comunale delle ipotesi di attuazione plausibili, utili a dar respiro a un borgo che sta facendo grossi sforzi per una riqualificazione che non può più essere rinviata, e che proprio dal Sindaco si aspetta, dopo le sue dichiarazioni, un impegno verso questo paese che soffre una situazione che ormai va oltre ogni giustificazione.

Per questo Marola augura di cuore all’Ammiraglio Lazio un felice collocamento a riposo, nell’attesa di veder arrivare sulla carica lasciata libera un Comandante che riprenda un dialogo fattivo col territorio, in linea con i tempi e le esigenze di una città che guarda all’esempio di Taranto come una via possibile da percorrere per realizzare il rilancio dell'Arsenale contemporaneamente a quello della città, due opportunità che non possono che essere avviate insieme".



SMS - Società di mutuo soccorso di Marola