Consigliere regionale propone l'indipendenza per la provincia spezzina... Pesce d'aprile

La Spezia - Spezia indipendente. Il consigliere regionale del Partito democratico Davide Natale ha depositato questa mattina un ordine del giorno per indire entro un referendum per l’indipendenza della provincia. Ma oggi è primo aprile e questo "pesciolino" arriva dai social network proprio dalla pagina del consigliere Natale.

Con qualche anno di politica sulle spalle, il consigliere del Pd ha studiato tutto nei minimi dettagli e sulla sua pagina spiega: "Stamani ho depositato alla segreteria del Presidente Medusei questo ordine del giorno: Spezia Indipendente. Spero di recuperare le sottoscrizioni anche degli altri consiglieri spezzini. Roberto Centi, Paolo Ugolini, Daniela Menini, Sauro Manucci e Gianmarco Medusei".

Nel testo della proposta poi si legge: "Premesso che l’autodeterminazione dei popoli, nel diritto internazionale, è un principio di ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile. Rilevato che: principio di autodeterminazione fu solennemente enunciato da Woodrow Wilson in occasione del Trattato di Versailles (1919) e avrebbe dovuto fungere da linea guida per il tracciamento dei nuovi confini, ma in realtà fu applicato in modo discontinuo e arbitrario, contribuendo non poco alla graduale destabilizzazione e al definitivo sovvertimento dell'ordine internazionale; il suddetto principio, dalla fine della Seconda guerra mondiale, è esplicitato nell’articolo 1 comma 2 della Carta delle Nazioni Unite"

"Considerato che - scrive ancora -: la Provincia della Spezia, oggi facente parte della Regione Liguria, si è da sempre caratterizzata per usi, costumi e tradizioni proprie; impegna il Presidente e la Giunta A indire entro la giornata odierna un referendum per l’indipendenza della nostra provincia".