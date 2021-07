Cocktail fest sbarca in città, per promuovere ed educare al bere

La Spezia - Le piazze del centro storico si trasformeranno per tre giorni in un palcoscenico che vedrà protagonisti i migliori barman della città, le loro creazioni e i dibattiti sull'arte della mixology, un settore che anche da queste parti ha conosciuto una grandissima espansione nel corso degli ultimi anni, anche grazie ai successi che i professionisti locali strappano alle gare di livello nazionale. Dal 20 al 22 agosto, infatti, si svolgerà alla Spezia una edizione di "Cocktail fest" la fortunata manifestazione che si svolge a Sarzana da quattro anni. Anche alla Spezia l'organizzazione sarà curata dal Cat Confcommercio, che per l'occasione riceverà un contributo di 8mila euro da parte del Comune della Spezia.



"La manifestazione - si legge nella delibera approvata ieri dalla giunta comunale - si articolerà su una serie di workshop, intrattenimento e su iniziative di sensibilizzazione contro l’abuso di alcol, rivolti alla cittadinanza, ed in particolar modo ai più giovani". L'idea è quella di proporre un tour all’interno dei bar del centro cittadino tramite l’acquisto di un ticket in uno dei point situati in diverse zone della città che permetterà la degustazione nei bar che avranno aderito all’iniziativa. Dovrebbe essere disponibile una visita guidata nei luoghi più suggestivi e importanti del centro cittadino e inoltre si lavorerà per stringere collaborazioni con i ristoratori del centro per la creazione di menù a tema.



"Lo scopo - spiega a CDS l'assessore al Commercio, Lorenzo Brogi - è quello di far conoscere i nostri barman, che stanno svolgendo da tempo un lavoro di qualità proponendo prodotti di primissimo livello, ben diversi dai beveroni di una volta. E' importante educare la popolazione e soprattutto i giovani al bere responsabilmente e per questo sono previste collaborazioni con associazioni ed enti, ad esempio le Pubbliche assistenze e la Croce Rossa, per campagne di informazione e educazione, oltre alla presenza di un presidio della Polizia municipale, sempre allo scopo di dialogare ed educare i ragazzi. E non dimentichiamo che a "Cocktail fest" vengono serviti assaggi, non drink veri e propri, e che anche questa iniziativa contribuisce alla ripresa dell'economia dopo i difficilissimi mesi vissuti dagli operatori del commercio".