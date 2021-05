Career day online mercoledì dalle 9 alle 18 ma i posti sono limitati

La Spezia - L’Università di Genova, in collaborazione con il Comune della Spezia, Promostudi, Confindustria La Spezia e Centri per l'Impiego della Spezia, organizza, anche quest’anno completamente online, il Career Day legato alle professioni del mare con un focus sui corsi attivati presso il Campus Universitario di UniGe a La Spezia.

Il Career Day si svolgerà nella giornata di mercoledì 26 maggio 2021, dalle 9 alle 18, su piattaforma Microsoft Teams.



Studenti, laureandi e laureati potranno incontrare i rappresentanti delle aziende partecipanti, fare brevi colloqui conoscitivi e consegnare il proprio CV. Avranno inoltre la possibilità di assistere alle presentazioni aziendali per conoscere, in modo dettagliato, le opportunità di inserimento professionale nonché i profili ricercati, le competenze richieste, le modalità di selezione utilizzate.



Questi i corsi di studio maggiormente ricercati dalle aziende:

- Ingegneria meccanica

- Ingegneria navale

- Ingegneria nautica

- Design navale e nautico

- Yacht design



Per studenti e laureati dell’Università di Genova è attiva la prenotazione online sul sito UniGe.it; gli interessati all’evento possono comunque partecipare scrivendo a sportellolavoroeventi@unige.it indicando: nome, cognome, corso di studio, Ateneo di appartenenza, recapito telefonico e aziende con cui si è interessati a svolgere un video colloquio. I posti sono limitati.

Chi non avesse la possibilità di prenotare un colloquio, può comunque trasmettere il proprio CV a sportellolavoroeventi@unige.it per un successivo invio alle/e azienda/e di interesse.

Ulteriori dettagli, il programma completo della giornata, le schede delle aziende partecipanti sono disponibili alla pagina https://unige.it/lavoro/studenti/eventi/careerday-la-spezia



“Il Career Day - ha esordito il rettore dell'Università di Genova Federico Delfino - rappresenta un’occasione concreta per i nostri studenti e laureati per una più approfondita conoscenza sia degli strumenti sia dei canali di accesso al mercato del lavoro e delle opportunità offerte dalle aziende del territorio. La Liguria è una regione che da sempre lega una parte fondante della sua economia al mare: il focus specifico sui corsi attivati presso il campus di La Spezia, proprio strettamente connessi alla cantieristica navale e al suo indotto, permette di evidenziare il forte rapporto tra formazione e occupazione in questo settore importante per lo sviluppo della nostra regione. Ringrazio vivamente tutti gli Enti e le aziende che hanno collaborato con il Career Service del nostro Ateneo alla realizzazione dell’iniziativa”.



Gianni Berrino, Assessore regionale al Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione: "I Career Day stanno ormai riscuotendo molto interesse da parte di tutti: una grande opportunità per tanti nostri giovani di conoscere e di entrare per la prima volta a contatto con molte aziende del territorio. Nel caso specifico si tratta di imprese legate alle professioni del mare, settore trainante dell'economia della Liguria. Desidero ringraziare l'Università di Genova per l'iniziativa: sono certo che l'evento avrà lo stesso successo degli analoghi appuntamenti svolti sempre in modalità da remoto dai nostri Centri per l'Impiego".



“Per il secondo anno consecutivo il Career Day sarà online, ma non si ferma – ha dichiarato il sindaco Pierluigi Peracchini – perché il futuro dei giovani non può aspettare. È stato completamente ripensato proprio per consentire ampia partecipazione a quanti si stanno affacciando sul mondo del lavoro offrendo opportunità di incontro con il tessuto imprenditoriale spezzino. Ringrazio per il grande lavoro l'Assessore Genziana Giacomelli e la grande sinergia con gli enti coinvolti. Nel momento della ripartenza è quanto mai necessario dare una risposta concreta ai nostri giovani che si affacciano nel mondo del lavoro e della formazione”.



“Ritengo importante offrire, anche quest’anno, l’occasione ai laureati e laureandi del nostro territorio, ed in primis del nostro Polo Universitario, di incontrare in maniera diretta le aziende. L’evento - ha spiegato Genziana Giacomelli, assessore comunale all’Università e al Lavoro - si svolgerà in forma virtuale, modalità che già lo scorso anno ha funzionato molto bene dando ottimi risultati, tanto che il numero delle aziende che hanno aderito quest’anno è anche aumentato. Una grande opportunità offerta agli studenti che si trovano ad affrontare la ricerca di un impiego e i primi approcci al mondo del lavoro".



Il presidente di Promostudi La Spezia, il Cavalier Ugo Salerno, ha affermato: “Giornate come queste sono di fondamentale importanza perché rappresentano il punto di incontro tra l’offerta delle imprese e la qualificata domanda di giovani che, in questo modo, hanno la possibilità di promuoversi tramite le proprie competenze e il proprio percorso di formazione. Grazie alla stretta collaborazione durante tutto il percorso di studi tra il Campus della Spezia e le aziende del settore navale, molte delle quali presenti a questo Career Day, gli studenti che si affacciano al mondo del lavoro hanno l’opportunità di avere una formazione su misura per le esigenze del territorio e i Career Day sono l’occasione per raccoglierne”.



“Negli anni passati Confindustria è stata fra i più convinti sostenitori della necessità di svolgere corsi di laurea in ambito provinciale per dare risposte alle esigenze delle aziende presenti sul territorio. Sostegno che negli anni si è ulteriormente consolidato; la presenza di Confindustria e la massiccia partecipazione di aziende associate all’ evento di oggi ne è la conferma più evidente. Colgo l’occasione per rivolgere un ringraziamento alle associate che hanno accolto il nostro invito a portare anche quest’anno il loro contributo al Career Day”, ha concluso il presidente degli Industriali spezzini, Mario Gerini.