Calano i ricoverati, i nuovi positivi in Liguria sono diciannove

La Spezia - Sono diciannove i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.927 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.975 tamponi antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza: Imperia 2, Savona 4, Genova 8, La Spezia 5.

Continua a scendere il numero degli ospedalizzati, 15 in meno rispetto a ieri, che ad oggi sono 144 in Liguria con 30 terapie intensive, e 19 (-4) al San Bartolomeo di Sarzana dove i ricoverati in terapia intensiva sono 5. Nel bollettino odierno si registra un solo decesso che porta il totale regionale da inizio pandemia a 4.324 mentre resta invariato il dato spezzino con 464 vittime.

Con i 475 odierni salgono a 96.224 i guariti in Liguria mentre i casi attivi sono ancora 2.232 dei quali 332 in Asl5, dove i soggetti in sorveglianza attiva sono 558.



La percentuale dei vaccini consegnati e somministrati oggi si attesta al 97%, mentre dei 331.940 liguri che hanno ricevuto la seconda dose, 41.972 sono spezzini.