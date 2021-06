Borghi Dog, Ameglia è il primo della Liguria

La Spezia - Ameglia è il primo Borgo Dog della Liguria. Essere un Borgo Dog significa favorire un turismo su misura per gli amici a quattro zampe. Del resto sono tanti gli italiani che amano trascorrere le proprie vacanze o fare trekking con accanto Fido. Il progetto Borghi Dog è appena partito dalla Basilicata. Un’idea originale nella sua semplicità: raccogliere tutte le informazioni utili a chi viaggia con un amico a quattro zampe, un cane o un gatto, per aiutarlo a pianificare al meglio la sua vacanza nei borghi italiani. Dopo Latronico e Grassano in Basilicata, Valnegra in Lombardia e Ameglia in Liguria si sta lavorando per far aderire i piccoli comuni sotto i 15.000 abitanti in ogni regione d’Italia, per consentire a chi va in vacanza in compagnia degli amici a quattro zampe di scoprire l’Italia nascosta e i suoi fantastici borghi.



D'altro canto il borgo di Ameglia, collocato nella bassa Val di Magra, in quella parte della provincia della Spezia che con?na con la Toscana, comprende sia zone ?uviali, rappresentate dall'ultimo tratto del ?ume Magra e dalla sua foce; le aree costiere, caratterizzate a est da lunghe spiagge sabbiose e a ovest da ripide pareti rocciose a picco sul mare, circondate da quella rigogliosa cornice naturale o?erta dal promontorio del Caprione, a cui si aggiungono antichi borghi

medioevali e incantevoli località turistiche sulla costa. Il borgo è annoverato tra i Borghi più belli d’Italia ed anche quest’anno ha ottenuto il prestigioso titolo di Bandiera Blu per il suo mare e le sue spiagge attrezzate. “Ameglia - dichiara l’assessore al Turismo Serena Ferti - ha accolto subito la proposta di diventare Borgo Dog d’Italia. Chi visiterà il nostro borgo in compagnia del proprio pet potrà fare delle bellissime passeggiate nel borgo antico oppure approfittare di trascorrere un periodo di vacanza presso la nostra spiaggia pet-friendly di Fiumaretta".