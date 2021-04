Ambasciatori dell'Europa, il liceo Mazzini selezionato tra 50 scuole

La Spezia - Il liceo Mazzini della Spezia è tra le 50 scuole selezionate per il progetto "European parliament ambassador school". L'istituto è stato selezionato assieme all'istituto Cardarelli. A darne l'annuncio è il Mazzini che in una nota emessa nei giorni scorsi precisa: "E’ motivo di profonda soddisfazione comunicare che l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia ha confermato, tra le 50 scuole selezionate su tutto il territorio nazionale, l’adesione del nostro Liceo al progetto "European parliament ambassador school). Ringraziamo l‘ufficio del Parlamento e Italiacamp per l’opera di diffusione nelle scuole del processo di integrazione europea e di illustrazione di funzioni, attività e processo legislativo propri delle istituzioni europee".

I referenti del progetto Epas sono Valeria Fiore, Chiara Landolfo e Barbara Forni, funzionarie del Parlamento europeo in Italia e per l'istituto spezzino la referente è Rosalia Margherita Anselmi. Nella giornata del 21 aprile è in programma un evento speciale al quale parteciperanno le istituzioni locali e Roberto Castaldi, Direttore Cesue, professore associato in Filosofia politica presso l'Università Ecampus e affiliato anche all’Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Il progetto prevede incontri, alcuni dei quali svolti anche in teleconferenza, che si compongono in due fasi. In una prima fase vengono illustrati agli studenti i passi fondamentali del processo di integrazione europea che viene reso quanto più semplice e al contempo coinvolgente con la condivisione di esperienze e storytelling. Nella seconda parte viene lasciato libero spazio agli studenti per interventi e domande: intervengono gli ambassador oppure, con il coordinamento dei docenti, gli studenti che hanno svolto esperienze all’estero (Erasmus+) per condividere spunti e prospettive.



PROGRAMMA:



ore 10:00 Benvenuto del Dirigente Scolastico Francesca Del Santo



Saluti istituzionali

Pierluigi Peracchini Sindaco della Città della Spezia e Presidente della Provincia Maria Luisa Inversini Prefetto della Spezia

S.E. REV.MA Mons. Luigi Ernesto Palletti Vescovo della Spezia-Sarzana-Brugnato

Roberto Peccenini Dirigente dell’Ufficio IV – ambito territoriale della Spezia – USR Liguria

Maurizio Molinari Responsabile Media del Parlamento europeo in Italia e responsabile Ufficio a Milano

Chiara Landolfo Referente EPAS per circoscrizioni centro, sud e isole –

Parlamento europeo in Italia

Lucia Schifano Funzionario Regione Liguria, Settore Istruzione e Diritto allo studio

Elena Sturlese Europe Direct – La Spezia

Carlotta Gualco Direttrice Centro in Europa – Genova

Laura Parducci Funzionario Azienda Speciale Camera di Commercio Riviere di Liguria

ore – 11:00 PAROLE E VOCI DELL’EUROPA a cura degli Studenti Ambassador

ore – 11:10 Roberto Castaldi, Direttore Cesue ed EURACTIVE Italia, Pisa: SPIEGARE L’EUROPA AI RAGAZZI

ore - 11:30 Intermezzo: Ed ora vivere nella pandemia: ‘Il mondo capovolto’ liberamente tratto da Alice in Wonderland – Lewis Carrol a cura degli Studenti Ambassador

ore - 11:40 Brando Benifei, capo delegazione FF/PPE – PD/SeD al Parlamento europeo: NEXT GENERATION EU

ore – 12:00 Dibattito tra i relatori e gli Studenti Ambassador

Ore - 12:30 Ringraziamenti finali



Per approfondimenti clicca

qui