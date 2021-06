Alla Spezia arriva il progetto Pandamia

La Spezia - “Il Vertebrato Ragionevole: l’Italia in Pandamia” un progetto che toccherà la Spezia e Genova. Il team degli organizzatori spiega: “ Dietro questo nome si cela un concetto molto curioso: il tour di una coppia alla riscoperta di luoghi e persone in Italia durante questo momento di rinascita post-pandemico, il tutto a bordo di una Fiat Panda. Per Il Vertebrato Ragionevole questo viaggio vuole essere qualcosa di più di un semplice “giro in macchina”, e si propone come una sorta di esperimento sociale che, attraverso il baratto e il passaparola, permetterà di entrare in contatto con diverse realtà, luoghi, ma soprattutto persone alla scoperta della grande umanità del nostro paese. Il progetto è stato ideato da Andrea e Olga Trolese, originari di Desenzano del Garda e ha già ricevuto l’attenzione di Radio Deejay con l'avvio di una rubrica settimanale sullo svolgimento del viaggio. Andrea, attraverso questa iniziativa, non desidera posizionarsi soltanto come un “blogger”, poiché questo tour costituirà un grande input per tutti i suoi progetti futuri legati al mondo della scrittura”.

“Gli elementi caratteristici di questa esperienza sono: il viaggio attraverso il baratto (di servizi e prodotti) e/o il passaparola e la creazione di legami tramite le persone incontrate durante il viaggio. Inoltre, i due protagonisti, per tutti quei luoghi che andranno a toccare nel percorso, desiderano dare spazio a temi come l’economia sostenibile e la riscoperta di una vita meno materiale e più attenta ai rapporti umani (quasi antitesi del moderno) - si legge nella nota -Tutti argomenti di grande risonanza e attualità. Le tappe in Liguria si svolgeranno tra il 03/06 e il 17/06. Il racconto di questo particolare tour si trova sulla piattaforma IG e sul relativo sito de Il Vertebrato Ragionevole. Avviamo le nostre attività con ottimismo e un forte spirito pieno di passione”.