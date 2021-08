Al via stasera all'ex Fitram la nuova sessione di Open night spezzine

La Spezia - “Il 75% della popolazione over 12 risulta già vaccinata con almeno una dose, mentre il 63,5% ha già effettuato il ciclo completo. Si tratta di dati molto positivi che testimoniano la grande voglia dei giovani di andare avanti che deve essere da monito anche per i più adulti per tornare a vivere normalmente”. Lo dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti commentando così i dati sulla popolazione ‘vaccinabile’ dai 12 anni in su.

Intanto riprendono da questa sera le Open Night vaccinali in Liguria che continueranno fino alla fine del mese. “Dopo i numeri molto incoraggianti registrati a Ferragosto – continuato Toti - Regione Liguria vuole replicare, tenendo conto dell’alta copertura vaccinale già raggiunta su tutto il territorio, dove il 75% della popolazione, over 12, pari a 1.039.260 abitanti, risulta già vaccinata con almeno una dose, mentre 879.203 abitanti nella fascia over 12 pari al 63,5% risulta vaccinato con il ciclo completo”.



Dati Covid

Ammontano a 161 i nuovi positivi oggi in Liguria: di questi 51 a Imperia, 34 a Savona, 53 a Genova (47 Asl 3 e 6 Asl 4) e 23 nella Asl 5 Spezzina. In lieve aumento l’incidenza cumulativa in Liguria a quota 70 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni (132 positivi ogni 100.000 abitanti nell’imperiese, 57 nel savonese, 50 nello spezzino e 47 a Genova). Registrati tre decessi avvenuti nei giorni scorsi.

Stabile l’andamento dei ricoveri ospedalieri, comprese le terapie intensive (11 ricoverati). “Come Regione Liguria – prosegue Toti - stiamo continuando ad investire nelle campagne vaccinali intensificando open day e open night per fare in modo che sempre più persone si vaccinino”.

Vaccini

Per quanto riguarda i vaccini sono 1.883.937 quelli somministrati fino ad oggi pari al 93% del consegnato. Nelle ultime 24 ore sono stati 8.153 i vaccini di tipo freeze somministrati (Pfizer e Moderna) a cui si aggiungono 970 di tipo cold (Astrazeneca e Johson).



Le prossime Open Night spezzine

18 e 25 agosto all’hub ex Fitram della Spezia (19.00-22.00)

20 agosto Lerici (19.00-22.00)

23 e 27 agosto Hub Sarzana (19.00-22.00)