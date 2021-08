"Politica e sindacati hanno fallito, Oss tornati nel dimenticatoio"

La Spezia - Come si è fatto presto, è bastato un po' di silenzio e la nostra città, non solo chi la amministra ma anche chi dovrebbe tutelarla si è presto dimenticata la vertenza degli Oss della Coopservice, Operatori sanitari che sono stati indispensabili nella crisi sanitaria e negli anni precedenti.

Tanta gloria nel momento del bisogno, ma appena è diminuita l'attenzione, questi eroi sono tornati fantasmi.

La politica e i sindacati hanno fallito, non sono riusciti a concretizzare nulla di positivo. Questi Oss, sono tornati nel dimenticatoio. Con tutti i problemi di sempre che sono rimasti sul tavolo: mancanza di risposte, alibi e scuse risibili e un diffuso senso di sfiducia e precarietà.



Comitato di tutela degli Oss di Coopservice