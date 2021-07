"Oltre mille firme contro carbone e gas, nostra petizione approdi in commissione"

La Spezia - La 'Rete di cittadini per la rinascita dell’area Enel' chiede che la Regione Liguria si esprima per il no all’intesa sulla proposta di centrale a gas alla Spezia. Un mese fa la Rete per la rinascita dell’Enel, promossa dalle associazioni Cittadinanzattiva, Italia Nostra, Legambiente, Lipu, Vas, La Piazza Comune, Comitato acqua bene comune SP e supportata da Auser, Federconsumatori, Acli, UISP La Spezia Val di Magra, ANPI Provinciale La Spezia, Partito Democratico, Articolo1, Le Ali, Lista Sansa, Europa Verde, Linea condivisa, Movimento 5 Stelle, Avanti insieme, ha lanciato la petizione No a carbone e gas nell’area Enel della Spezia- Sì alla sostenibilità per chiedere, si legge in una nota del gruppo, "che venga subito fermato l'uso del carbone come combustibile della Centrale esistente, che venga bloccata la procedura di approvazione dell'attuale progetto di Centrale a turbogas in favore di un nuovo progetto in grado di offrire occupazione in modo sostenibile che escluda la produzione di energia con combustibili fossili, che la Regione Liguria si impegni a negare l'intesa al suddetto progetto, poiché non coerente con gli attuali obiettivi imposti dalle norme europee per una vera transizione ecologica, che il Comune della Spezia (in coerenza con l'ultima variante al PUC recentemente approvata da tutto il Consiglio Comunale) svolga ruolo attivo presso Enel e Ministero della transizione ecologica, dando un nuovo inizio per la città. Al momento sono state raccolte circa 1000 firme (online e in formato cartacee) ma la raccolta proseguirà per tutta l’estate".



Domani, giovedì 15 luglio, le commissioni regionali Lavoro ed Ambiente, in seduta congiunta, discuteranno l’ordine del giorno presentato dal consigliere spezzino della Lista Sansa, Roberto Centi, "che impegna il presidente e la giunta regionale - proseguono dalla Rete - ad esprimere nei confronti del Governo la netta contrarietà alla realizzazione di una nuova Centrale a turbogas, negando l'intesa di competenza della Regione sul progetto così come ha fatto in questi giorni la Regione Lazio. A tale scopo vorremmo che fosse portata in tale sede l’iniziativa della Rete e la volontà dei cittadini che hanno firmato. La Rete organizzerà eventi e momenti per per rivendicare un percorso diverso, sostenibile per tutti, regalando alle nuove generazioni salute e lavoro".