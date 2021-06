'Malattia di Alzheimer: conoscere e prendersi cura', corso con Aidea, Amas e Alice

La Spezia - Riparte il progetto Alzheimer dopo i buoni risultati dell'Alzheimer Caffè portato avanti due anni fa, come momento di condivisione e di scambio comunicativo tra ammalati e i loro famigliari

Il progetto è curato da Aidea Solidarietà La Spezia, Associazione malattia di Alzheimer spezzina (Amas) e ALICe, associazione per la Lotta all’ictus cerebrale, con il contributo della Regione Liguria.

Si inizia con il corso di formazione 'Malattia di Alzheimer: conoscere e prendersi cura', condotto da neurologi, psicologi, esperti (che affronteranno il tema della malattia in generale e anche dal punto di vista dell'alimentazione e del movimento), personale sanitario che si occupa della gestione del malato nell'affrontare il quotidiano e per ultimo verranno trattati gli aspetti legali e giuridici nelle malattie degenerative. Si affronterà anche il problema della convivenza durante il periodo dell’emergenza sanitaria causata dal Covid.

Gli incontri on line si terranno sulla piattaforma Google Meet. I codici di accesso verranno comunicati agli interessati tramite e-mail e saranno anche reperibili sulla pagina facebook di Aidea Solidarietà https://www.facebook.com/Aidea-La-Spezia-Solidariet%C3%A0-200862319970012

Il corso è gratuito.

Per informazioni telefonare ad AMAS 0187 718060 /alzheimerspezia@libero.it/ oppure ad Aidea La Spezia Solidarietà aideasolid@gmail.com / 3332364176 (Valeria Fiumi) - 3339503490