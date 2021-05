“Corpus Domini” ancora senza le processioni

La Spezia - Domenica prossima la Chiesa celebra la solennità del “Corpo e del Sangue del Signore”, un tempo conosciuta come “Corpus Domini”. Per il secondo anno consecutivo, però, non ci saranno le processioni con il Santissimo Sacramento portato per le vie di città e paesi né, ovviamente, le tradizionali manifestazioni collaterali di devozione popolare, quali in particolare le “infiorate”. Il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti presiederà, domenica prossima alle 18, la Messa pontificale nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia e impartirà la benedizione con l’ostensorio. La celebrazione, alla quale come detto non seguirà la processione, sarà trasmessa in diretta da Tele Liguria Sud. Nei prossimi giorni il vescovo prosegue anche le visite alle parrocchie per conferire la Cresima a ragazzi e ragazze: lo farà venerdì alle 16 a Lerici e alle 18 a Pegazzano, sabato alle 17 a Fiumaretta e domenica prossima, alle 10, nella chiesa abbaziale di Santa Maria Assunta alla Spezia.



(foto: repertorio)