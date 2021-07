'Comuni ricicloni', Spezia premiata: "Sfioriamo 80 per cento differenziata"

La Spezia - Il Comune della Spezia è stato premiato nel corso della XXVIII edizione dei “Comuni Ricicloni” dal Consorzio di raccolta del vetro COREVE, un evento trasmesso su eco-forum.it e sui social di Legambiente e della Nuova Ecologia. “Una grande soddisfazione essere premiati come Comune più virtuoso dal punto di vista della raccolta differenziata perché è un altro importante riconoscimento alla bontà della rivoluzione del ciclo dei rifiuti che abbiamo operato nel corso dei quattro anni della nostra Amministrazione – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Stiamo sfiorando l’80% di raccolta differenziata, siamo in questi termini la provincia più virtuosa di tutta la Liguria, con un investimento nell’ambiente e nella sua tutela a 360° senza precedenti. Continueremo in questa direzione, con la consapevolezza di poter fare sempre di più e sempre meglio.”