- La chiamano “Luna Blu” ma non è una questione cromatica. Nel weekend si è presentata anche in Italia e una volta tramontato il sole è stata aiutata senz'altro dalle condizioni meteo clementi. Luna blu dunque ma non per un mutamento cromatico: si tratta infatti soltanto della definizione del terzo plenilunio estivo (o meglio il secondo del mese di Agosto). Nelle foto del nostro lettore Nico, entrambe da Fezzano, la luna per come si presentava sabato 21 e, appunto, ieri, domenica 22 agosto 2021