- Lo scatto dello scatto, si potrebbe ben dire. Approfittando di un cielo migliorato ora dopo ora, a Monterosso non è soltanto tempo di tintarella e bagni di fine agosto. Una troupe è infatti scesa in spiaggia e in zona Malpasso ha deciso di allestire un mini-set per un servizio fotografico di moda che probabilmente vedremo sugli schermi a partire dal prossimo autunno.