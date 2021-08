Zephyr Mulattieri Valdimagra, prime fatiche pre-stagione. Ecco la nuova "rosa"

Sarzana - Val di Magra - Partita al Palaconti santostefanese la preparazione della Zephyr Mulattieri Valdimagra (questa la denominazione completa nella stagione che va ad iniziare) al prossimo campionato di Serie B maschile di pallavolo, Girone A, contemporaneamente ufficializzata la “rosa” che è la seguente…



Palleggiatori – Grassi, Podestà, Orsini.

Opposti – Gori e Magnani.

Centrali – Menini, Nannini, Ruffo.

Schiacciatori – Bottaini, Conti, Facchini, Vescovi.

Liberi – Calcagnini e Vignali.



Da sottolineare però che il rinforzo Alessandro Magnani può giocare benissimo pure all’ala e che Calcagnini a sua volta verrà in sostanza impiegato da “martello”, poiché il libero è sempre Vignali, che poi sia fortissimo anche in ricezione pure è vero. Arrivato in extremis pure l’ultimo “nuovo”; ossia Matteo Ruffo. Al comando delle operazioni immancabilmente ancora l’allenatore Andrea Marselli, tuttora Marco Sisti il suo “vice”, addetta allo “scouting” di nuovo Giorgiana Gianardi e team-manager Stefano Viosi: oltre che nuovamente direttore sportivo. Intramontabile alla presidenza Claudio Dal Cielo, nuovo invece il vicepresidente che è Mariella Giannoni, costei tuttavia da tanto tempo una “istituzione” a Santo Stefano. Matteo Spagli il segretario.