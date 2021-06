Volley Colombiera battuto dalla capolista Albisola

Sarzana - Val di Magra - Il Volley Colombiera Sarzana Project esce sconfitto per 3-1 nell'ultima partita casalinga della stagione giocata contro la capolista Albisola. Buona la partita giocata dai gialloneri di Carli che si sono trovati spesso in vantaggio nel corso dei set che non sono riusciti a chiudere per la bravura degli avversari.

Volley Colombiera Sarzana Project: Aldovardi 11, Cargiolli 12, Carli 8, Sinagra 6, Faouzi 6, Marescotti 2, Donati 1.

Ferraro, Podestà, Rami, Polisi libero, Carli Claudio primo allenatore, Carli Emilio. secondo allenatore, Tedeschi Meri Dirigente. Nella foto Polisi Davide libero