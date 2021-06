Volley Colombiera Sarzana Project chiude la stagione con un successo esterno

Sarzana - Val di Magra - Il Volley Colombiera Sarzana Project chiude la stagione con una vittoria esterna. I gialloneri di mister Carli hanno infatti espugnato il campo di Sanremo per tre set a zero (18-25, 28-30, 26-28). "Si conclude così con un'ottima prestazione una stagione che ha visto la squadra migliorare di partita in partita", commentano dalla società valligiana.

Gli atleti gialloneri scesi in campo a Sanremo e i punti segnati:

Matteo Aldovardi 10

Andrea Carli. 9

Mattia Podestà 13

Bader Faouzi 7

Davide Franceschini 4

Gianluca Donati 5

Matteo Marescotti 1

Federico Rami

Luca Ferraro

Davide Polisi Libero

Gaetano Sinagra



Allenatore Claudio Carli

Dirigente Meri Tedeschi