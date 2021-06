Sarzana - Val di Magra - Volley Colombiera Sarzana Project torna in campo per i playoff promozione per la Serie B femminile. Dopo la sconfitta interna per 3 a 1 contro le Grafiche Amadeo Sanremo di sabato scorso, domani, sabato 5 giugno, alle ore 21.00, sempre al Palazzetto di Via dei Mulini la formazione valligiana disputerà contro la forte squadra dell'Albisola l'ultima partita interna di una stagione ricca di soddisfazioni .