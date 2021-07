Una giornata a Sarzana con il TT Club della Spezia, poi, amichevole contro Lucca

Sarzana - Val di Magra - Tutto pronto a Sarzana per la giornata dedicata al tennis tavolo che si terrà domani, 30 luglio, in Piazza Garibaldi a partire dalle 16. L'evento è patrocinato dal Comune di Sarzana e organizzato dal TT Club della Spezia. Dalle 16 alle 19 si terrà una prova gratuita e dalle 19.15 ci sarà un'esibizione di danza sportiva/agonistica eseguita dalla New accademy D&D. Alle 20.15 appuntamento con la presentazione delle nuove maglie ufficiali della squadra TT Club per la stagione 2021-2022. Infine alle 21 amichevole tra la squadra spezzina e la TT Villaggio Lucca.