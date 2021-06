Un'altra vittoria per i Red Jackets Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Sanno stringere i denti i Red Jackets Sarzana. Se qualcuno aveva ancora dei dubbi, non dovrebbe più, dopo la vittoria all’ “over-time” su quei Reapers Torino che avevano battuto per un punto i “Reds” nel turno inaugurale d’andata a Torino. I sarzanesi hanno peraltro iniziato in svantaggio, poi più volte in vantaggio, sono stati raggiunti finché il 20-20 finale non ha costretto appunto al tempo supplementare; che i rosso-argento hanno peraltro dovuto affrontare senza il quarterback Buchi nel frattempo uscito per infortunio. Tuttavia essi non si sono fatti trovare impreparati e al “Miro

Luperi” l’hanno spuntata, per 28-20, con un touchdown di Rugani su passaggio proprio di quel Costantini entrato appunto a rimpiazzo di Buchi. Più conseguente trasformazione da 2 punti di Ghelfi.



In precedenza, erano andati in meta per i liguri Bassani e lo stesso Buchi su corsa, il medesimo Rugani su “pass” dell’appena entrato Costantini; il resto l’hanno fatto 2 calci di Gregorini. Restituita dunque con gli interessi ai “mietitori” la sconfitta subita all’avvio, in Piemonte, i Red Jackets faranno ora visita domenica prossima 6/6 (alle ore 15.30 al “Primo Nebiolo”) quei Giaguari pure torinesi che capeggiano il Girone A della 2.a Divisione nazionale di football americano: secondi i Jackets, a chiudere la classifica Reapers e Pirates Savona, a pari punti. Il confronto appare come proibitivo, nel turno d’andata i piemontesi non a caso si sono imposti addirittura per 42-14, ma di pan per focaccia a compagine torinese i Red Jackets ne hanno appena reso già una volta…