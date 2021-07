Uisp Nuoto Valdimagra fa il pieno di medaglie

Sarzana - Val di Magra - Alla prova regionale estiva, in vasca lunga, a Genova gli atleti della categoria ‘Esordienti A’ dell’Asd Uisp Nuoto Valdimagra di Sarzana si sono distinti per le loro brillanti prestazioni e l’elevato livello tecnico.



Nicole Catalano, classe 2010, porta a casa cinque ori su cinque gare, vincendo 100 dorso, 100 rana, 100 stile, 200 stile e 200 misti. Elvira Balzano, anche lei classe 2010, domina il delfino con due ori nei 100 e 200 delfino e conquista l’argento negli 800 stile e il bronzo sui 400.



E ancora. Vittoria Santagostino si migliora su tutte le gare disputate dimostrando un netto salto di qualità. Alice Totisco con grinta e determinazione riesce ad abbassare tutti i suoi tempi di qualifica.



Anche il settore maschile non è stato da meno. Alla prima esperienza in vasca lunga Emanuele Zani e Francesco Tognoni si sono cimentati nei 100 rana e 100 stile, ottenendo buoni riscontri cronometrici e i risultati di Cristian Musetti lasciano ben sperare per la prossima stagione.



Una piccola squadra ma con il cuore grande che conquista il primo posto del medagliere e si piazza al dodicesimo nella classifica regionale.



Ottima conclusione di una stagione complessa e profondamente colpita dalla pandemia che i bambini hanno saputo affrontare con grinta, testa, cuore e tanta motivazione.



(nelle foto: Emanuele Zani, Cristian Musetti, Francesco Tognoni, Emanuele Zani, Cristian Musetti, Francesco Tognoni)