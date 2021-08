Uisp Nuoto Valdimagra, brilla la stella di Elisa Maloni

Sarzana - Val di Magra - Si è conclusa nei primi giorni di agosto la stagione natatoria per tutto il sodalizio Uisp Nuoto Valdimagra e per la nuotatrice di punta Elisa Maloni. Dopo un anno difficile, caratterizzato dalle complicazioni legate al Covid e ai lavori che hanno interessato la struttura, la società può dirsi assolutamente soddisfatta dei risultati ottenuti. Elisa Maloni ha chiuso la stagione con grandi miglioramenti personali e un bronzo nella sua specialità, i 200 dorso, ai Campionati Italiani di categoria che si sono svolti allo Stadio del Nuoto di Roma, gara in cui ha fermato il cronometro due secondi sotto il suo record personale.



I complimenti vanno a tutti i ragazzi che fanno parte della squadra e che si allenano con dedizione. Tra questi spicca Giulia Ferdeghini per il grande impegno e i risultati, personali e regionali, ottenuti sia nella stagione invernale sia in quella estiva. Il gruppo degli agonisti, dopo un breve periodo di ferie. riprenderà gli allenamenti a settembre, sotto la guida dei tecnici Lisa Bastieri e Mattia Valenti, nella piscina dell’Istituto Parentucelli Arzelà.