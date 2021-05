Trasferta ad Albenga per il Lunezia Volley

Sarzana - Val di Magra - Il Lunezia Volley (che riscende in campo dopo un turno di riposo all’indomani della vittoriosa “overture” di playoff con la Legendarte di Finale Ligure a Sarzana) parte oggi alla volta di Albenga dove alle ore 21 è atteso al dall’ Albenga Volley; al palasport “Leca” per la 3.a giornata del Girone Promo di Serie C ligure femminile. Doriano Pons l’arbitro. Salvo imprevisti all’ultimo biancoblu al completo.

.

Per la cronaca le albenghesi hanno raccolto una vittoria e una sconfitta, in questa seconda fase, nel primo paio di giornate. Infine questi gli altri incontri nel girone nell’imminente weekend…Admo Lavagna-Normac Vgp Ge, Albisola-Avis Casarza, Celle Varazze-Legendarte.

Per concludere questa l’attuale classifica che tiene conto dei punti conseguiti nella “regular season”: Volley Lunezia e Albisola punti 15, Normac Vgp 14, Cogovolley 9, Albenga 8, Celle Varazze 7, Admo 6, Legendarte 4, Avis Casarza Ligure 0.