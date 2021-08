Torna il Giro della Lunigiana, fucina di campioni

Sarzana - Val di Magra - Dopo lo stop del 2020, causa pandemia, torna il Giro della Lunigiana, kermesse ciclistica che nella sua lunga storia si è rivelata una fucina di campioni, tra cui, tanto per fare un freschissimo nome, quel Tadej Pogacar che non ha fatto in tempo ha vincere la corsa spezzino-apuana che si è trovato con due Tour de France in tasca. L'edizione numero 45 vedrà al via 28 squadre per un totale di 180 corridori, che effettueranno tamponi quotidiani. In gara le selezioni delle regioni italiane, le nazionali di Francia, Germania, Israele, Norvegia, Repubblica ceca, Russia, Slovacchia, Svizzera e Ucraina, e naturalmente la società Us Casano, storica animatrice della competizione dedicata alle giovani leve. La prima tappa del Giro, in programma il 2 settembre, salirà da Fiumaretta fino al bivio per Vernazza, arrivano poi nel capoluogo, in Via Chiodo (89 chilometri); venerdì 3 settembre ecco due semitappe, la Lerici Marinella (55 km) e la Ameglia-Fosdinovo (53 km); il 4 settembre un ritorno all'antico con i 104.9 km della Fivizzano-Fivizzano; infine, domenica 5, la Massa-Casano di Luni (105.3 km). Il Lunigiana, diretto da Marco Danese e sostenuto da numerosi sponsor, è stato presentato alla Fortezza Firmafede di Sarzana alla presenza dell'assessore regionale Giacomo Giampedrone e dei sindaci Cristina Ponzanelli (Sarzana), Pierluigi Peracchini (La Spezia), Gianluigi Giannetti (Fivizzano) e Leonardo Paoletti (Lerici).