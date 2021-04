Tiro a segno, a Sarzana un trofeo dedicato al Bench rest

Sarzana - Val di Magra - La sezione spezzina di tiro a segno, fondata nel 1884, affiliata all’Unione Italiana Tiro a Segno e forte di oltre 1.300 iscritti, ha recentemente ristrutturato gli impianti per renderli idonei alla

pratica del Bench Rest. Si tratta di una specialità di tiro volta ad ottenere la massima precisione possibile, sulla distanza dei 50 metri, con carabine calibro 22. La sezione, con sede a Sarzana in Via Pallodola 88, ha quindi deciso di indire il “Primo Trofeo di Bench Rest Città di Sarzana”, articolato su quattro gare collocate tra aprile e giugno 2021. La prima gara di Bench Rest, che comprendeva le tre categorie principali (standard, open e diottra), si è tenuta sabato 24 aprile, mattino e pomeriggio ed ha riscontrato un notevole successo, con una saturazione rapidissima delle linee di tiro e dei turni disponibili. La seconda gara è programmata per l’8 maggio e, viste le prenotazioni già ricevute, si attende un’affluenza analoga a quella della prima.