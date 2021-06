Sport Club Virtus porta Sebastian Murea in classe A nella Figth1

Sarzana - Val di Magra - E' recentemente pervenuta allo Sport Club Virtus la comunicazione che il giovane atleta Sebastian Murea è ufficialmente in classe A (massima categoria per Fight1);

Il responsabile tecnico fight sports della Virtus, maestro Alesandro Andellini, è stato informato nei giorni scorsi dai massimi vertici tecnici della Fight1, Gianmario Girasole, arbitro e giudice internazionale, e Francesco Migliaccio, uno dei top manager di Fight 1.

La società vede così crescere ulteriormente il livello del proprio staff: recentemente è stata conferita al maestro Andellini la massima qualifica tecnica della ASI il diploma nazionale di maestro, che ha così evidenziato la conquista per due anni di fila del titolo italiano assoluto di categoria nella kick boxe, nel 2018 con Omar Venturini e nel 2019 con Sebastian Murea.

Soddisfazione in primis del presidente Gianni Scarpati che ringrazia tutti i tecnici Virtus per l’ottimo lavoro, ed in tutta la società che nel 2019 ha visto Sebastian portare in società il titolo italiano assoluto di Muay Thai, ed in primavera il prestigioso titolo italiano assoluto di categoria nella kick boxe - titolo che l’anno precedente è stato conquistato da Omar Venturini, altro fortissimo atleta Virtus.



Lo Sport Club Virtus ringrazia tutti coloro che in qualche modo lo hanno sostenuto e lo sostengono: Sportlife abbigliamento sportivo, farmacia Gemignani Santo Stefano Magra, panifico Penna Ceparana, Kookami bar di Sarzana, Damiani occhiali Ceparana, e ricorda a tutti che i propri corsi di kick e pugiliato sono aperti a tutti, e si svolgono nella più assoluta sicurezza, presso la palestra Dimensione fitness di Ceparana.